En Colonia, el 25 de agosto no se celebra solo con discursos y banderas. También lo hace con cascos golpeando la pista, con gritos desde la tribuna y con una tradición que mezcla apuestas, economía y memoria. Ese día, el Hipódromo del Real de San Carlos será escenario de 17 carreras, en las que se repartirán más de dos millones de pesos en premios.

El programa comenzará a las 9:20 de la mañana y se extenderá hasta el final de la tarde, cuando la jornada cierre con la prueba “Declaratoria de la Independencia”, prevista para las 17:30.

El corazón de la jornada

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

No faltarán platos fuertes. A las 15:30 se correrá el Premio Intendencia, con una bolsa de 209.000 pesos, y una hora después llegará el clásico “Presidente de la República”, que entregará 312.520 pesos.

Más allá de las cifras, cada competencia se inscribe en una tradición que combina lo deportivo y lo simbólico: la independencia recordada desde la velocidad y el turf.

Una apuesta que trasciende la pista

El intendente Guillermo Rodríguez destacó que la Comisión de la Hípica organizó siete competencias más de las que financia habitualmente el Sistema Nacional de Turf, ampliando el programa. “Es un esfuerzo que aporta a la economía local y que consolida al hipódromo como un punto de encuentro”, señaló.

El jerarca adelantó también que se proyectan mejoras en la fachada del histórico escenario, como parte de una estrategia para reforzar su rol en la vida cultural y deportiva de Colonia.

Turf, identidad y economía

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En Colonia, el turf no es un espectáculo marginal: mueve empleos, genera apuestas y dinamiza comercios. Es un ritual que acompaña desde hace décadas al Real de San Carlos, un hipódromo que ha visto pasar generaciones de entrenadores y jockeys.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Este 25 de agosto, mientras en todo el país se recuerde la independencia, en Colonia la conmemoración tendrá otro sonido: el de los cascos sobre la pista y el murmullo de las tribunas. Porque aquí, la patria también se celebra corriendo.