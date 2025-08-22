El Consejo Directivo de la Universidad Tecnológica (UTEC) presentó este jueves, ante el Congreso de Intendentes, un panorama actualizado sobre el funcionamiento de la institución. La exposición estuvo encabezada por la rectora Dra. Valeria Larnaudie, junto a los consejeros Mgtr. Álvaro Pena y Mgtr. Marcelo Ubal, quienes detallaron la estructura académica, los recursos y los avances logrados desde su creación.

Entre los datos destacados, informaron que la UTEC ya cuenta con 568 egresados y que actualmente ofrece 35 programas de grado, posgrado y educación continua, distribuidos en cinco departamentos académicos. Además, explicaron la división territorial en cuatro regiones —norte, este, oeste y centro-sur—, lo que permite una presencia descentralizada en todo el país.

Reconocimiento de los intendentes

Los jefes departamentales resaltaron el papel de la UTEC como herramienta para mejorar la equidad en el acceso a la educación superior. El intendente de Lavalleja, Daniel Ximénez, subrayó que “es necesario hacer un gran esfuerzo para apoyar a la UTEC en el territorio”, mientras que el presidente del Congreso, Nicolás Olivera, agradeció al Consejo Directivo por el impacto que la universidad tiene en las comunidades.

Una institución en expansión

El intercambio reflejó el interés de los gobiernos locales en fortalecer la presencia de la universidad tecnológica en sus departamentos. La UTEC, creada con el objetivo de acercar la formación terciaria a distintas regiones del país, consolida así su rol como actor clave en el desarrollo territorial, combinando formación académica, innovación y vinculación con la comunidad.