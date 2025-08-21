PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El próximo lunes 25 de agosto, a las 18 horas, la Iglesia Católica celebrará en la Catedral de Mercedes la Misa por la Patria, en el marco del 200° aniversario de la Declaratoria de la Independencia de 1825.

La ceremonia será presidida por el obispo de la diócesis de Mercedes, Luis Eduardo González, e incluirá la tradicional consagración de la nación a la Virgen de los Treinta y Tres, reconocida como Patrona del Uruguay por la Iglesia.

La actividad forma parte de las conmemoraciones religiosas que la diócesis organiza en fechas patrias, convocando a la comunidad a participar de un acto litúrgico que vincula el calendario cívico con el calendario religioso.

