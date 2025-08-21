La Intendencia de Colonia, a través de las direcciones de Género y Generaciones, Juventud y Turismo, participó de la reunión mensual del Comité Departamental de Diversidad, realizada en el Centro BIT de Colonia del Sacramento.

En el encuentro estuvieron presentes también representantes del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), del Ministerio de Salud Pública (MSP), de la Asociación Turística del Departamento de Colonia, del colectivo Colonia Diversa y referentes de la organización del Colonia Pride 2025.

La reunión tuvo como tema central la organización del evento que se desarrollará entre el 19 y el 21 de setiembre, con especial foco en la Marcha de la Diversidad, prevista para el sábado 20 del mes próximo.

La coordinación interinstitucional y el trabajo conjunto con colectivos locales busca consolidar a Colonia como un destino que promueve la inclusión, la diversidad y el respeto, sumando a la agenda cultural y turística del departamento un evento que crece año a año en participación e impacto.