El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este jueves 19 la circulación en Uruguay de las variantes de covid-19 denominadas “Frankenstein” (XFG) y “Nimbus” (NB.1.8.1). Según la cartera, ambas tienen un nivel de severidad leve y hasta el momento no se registró un incremento en los casos graves ni en las hospitalizaciones.

La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, precisó que los cuadros detectados son leves y se presentan con síntomas similares a un resfrío: dolor de garganta, fiebre y malestar general. “No ha habido un aumento de casos de covid-19 y los que se registran son leves”, señaló.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Recomendación de vacunación

Lustemberg instó a la población a vacunarse contra el covid-19 en forma gratuita en cualquier vacunatorio, sin importar el prestador de salud. Además, el MSP decidió extender por un mes la campaña de vacunación antigripal, debido a la presencia de “muchos casos de gripe grave”. Todavía quedan disponibles unas 80.000 dosis.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La ministra también recordó la importancia de la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en mujeres embarazadas entre las 26 y 32 semanas de gestación, ya que este virus es, junto con la gripe, uno de los principales responsables de internaciones graves, especialmente en niños pequeños.

Sarampión: alerta en la región

El MSP advirtió además sobre el aumento de casos de sarampión en América. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en los primeros ocho meses de 2025 se registraron 10.139 casos y 18 muertes en diez países, lo que implica un crecimiento 34 veces superior respecto al mismo período del año anterior.

Aunque en Uruguay no se reportaron casos hasta el momento, Lustemberg afirmó que el país se encuentra “en situación de alerta”. Recomendó a los adultos nacidos después de 1967 asegurarse de contar con dos dosis de la vacuna contra el sarampión, mientras que los niños deben recibir la triple viral a los 12 y 15 meses.

Los menores de un año que viajen al exterior deben recibir una dosis al menos dos semanas antes de la partida.

En departamentos como Montevideo y Río Negro, la cobertura de vacunación se ubica por debajo del 94%, lo que genera preocupación en las autoridades. “Estamos atentos para evitar que se registren nuevos casos”, subrayó la ministra.