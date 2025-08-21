El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) resolvió poner fin al convenio con la Asociación Uruguaya de Protección a la Infancia (AUPI) en el Hogar de Niños de Nueva Palmira, tras denuncias de maltrato que se analizan desde 2017. La gestión del centro fue cedida a la cooperativa social ARANDÚ, que ahora pretende trasladar las tareas de cuidado y a los niños residentes hacia la ciudad de Carmelo.

La posibilidad de ese traslado abrió un nuevo frente de discusión. El Municipio de Nueva Palmira expresó su rechazo a la iniciativa, señalando que los menores perderían su vínculo con la comunidad local y el arraigo que han construido en la ciudad.

El Hogar de Niños de Nueva Palmira se había transformado en un referente de atención a la infancia en situación de vulnerabilidad, pero el deterioro de la relación con AUPI, marcado por las denuncias acumuladas desde hace casi una década, precipitó el cambio en la gestión.

Con la entrada de ARANDÚ, el debate ya no se centra únicamente en la administración del centro, sino en el destino mismo del hogar. Mientras la cooperativa sostiene la necesidad de reubicar el servicio en Carmelo, los representantes del gobierno local de Nueva Palmira advierten sobre los efectos de desarraigar a los menores de su entorno.

La definición final sobre la continuidad del hogar en la ciudad portuaria aún está pendiente. En juego está no solo la reestructuración institucional, sino la vida cotidiana de los niños que residen allí.