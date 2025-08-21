PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Fiscalía de Cerro Largo informó este jueves sobre tres nuevas condenas vinculadas a presuntas maniobras irregulares con libretas de conducir. Según precisó la fiscal Letizia Siqueira, las resoluciones se dictaron en el marco de un proceso abreviado.

De acuerdo con lo comunicado, una de las personas recibió condena con prisión efectiva, mientras que las otras dos fueron sancionadas con libertad a prueba.

Estas sentencias se suman a la investigación en curso sobre la expedición de licencias de conducir en el departamento, que ha derivado en imputaciones y condenas a funcionarios y particulares.



La Fiscalía señaló que en los próximos días se brindarán más detalles sobre el alcance de estas resoluciones judiciales.