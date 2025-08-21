PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un trabajo de la Dirección de Investigaciones de la Zona Operacional N.º III permitió llevar a la justicia a un hombre de 30 años, con antecedentes penales, que había protagonizado dos delitos en Carmelo.

La investigación se centró en el hurto de una motocicleta y en el ingreso sin autorización a un edificio de la ciudad. Tras reunir las pruebas necesarias, los efectivos lograron detener al responsable, identificado como H.G.S.

La Fiscalía solicitó su formalización y, finalmente, la Justicia lo condenó como autor de un delito de hurto especialmente agravado por violación de domicilio, en reiteración real con otro delito de violación de domicilio. La pena impuesta fue de 16 meses de penitenciaría.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Con esta resolución, se cerró una investigación que permitió esclarecer los hechos y asegurar una condena para el responsable, reforzando el trabajo de la policía en la zona.