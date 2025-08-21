Este 25 de agosto, Carmelo será escenario de los festejos por el bicentenario de la Declaratoria de la Independencia, con una programación que combina actos cívicos, desfiles, gastronomía criolla y espectáculos artísticos que reunirán a toda la comunidad.

La jornada comenzará a las 09:30 horas con el Desfile de Caballería, seguido por el acto central en la Plaza Artigas a las 11:00 horas. Luego, al mediodía, se desarrollará el Desfile Cívico Militar, uno de los momentos más esperados de la conmemoración.

Las actividades continuarán en la Sociedad Criolla La Querencia, donde a las 13:00 horas se ofrecerá un almuerzo criollo abierto al público. Desde las 14:30 horas, el escenario recibirá a artistas locales y regionales: el Grupo de Danza de la Intendencia de Colonia, Abriendo Caminos, Levantando Polvadera y un gran Pericón Nacional con más de 50 parejas, que promete convertirse en una de las postales de la celebración.

El evento, con entrada libre y gratuita, invita a los asistentes a llevar su silla y ser parte de este homenaje a la historia nacional, en un año de especial significado para el país.