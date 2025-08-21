El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió un informe en el que advierte por la llegada de un sistema frontal que comenzará a afectar al país en la madrugada de este viernes 22 de agosto.

Según el organismo, el litoral oeste y el norte del Río Negro serán las zonas más comprometidas, donde se esperan tormentas fuertes y puntualmente severas.

Los fenómenos podrían incluir rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.

El frente se desplazará gradualmente hacia el resto del territorio durante el viernes, aunque con menor intensidad.

Inumet exhorta a la población a mantenerse atenta a los pronósticos oficiales y seguir las actualizaciones disponibles en su sitio web y redes sociales.