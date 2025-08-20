El pasado martes 19 de agosto, la Casa Evans de Conchillas abrió sus puertas para recibir el primer taller de la Mesa de Turismo Rural, un espacio de encuentro que busca articular acciones conjuntas y potenciar el desarrollo del turismo rural sostenible en el departamento de Colonia.

La actividad reunió a un grupo diverso de actores locales: desde emprendimientos familiares hasta bodegas y asociaciones que han apostado al territorio como valor cultural y productivo. Estuvieron presentes Artesanal y grupo de Polanco, Cabalgatas El Mate, Granja Jacarandá, Casa del Bosque, Ong Juan de Narbona, Calera de las Huérfanas, Bodega Los Pinos, Bodega Hacienda del Sacramento, Asociación Turística, Pymes, Asociación de Conchillas y Mont Petit Hotel, además del alcalde de Conchillas.

Un esfuerzo colectivo

La jornada, difundida por la guía turística Susana Vela, marcó el inicio de un trabajo colaborativo que busca darle mayor visibilidad a los emprendimientos rurales, fortalecer las redes entre instituciones y proyectar un modelo de turismo que integre identidad local, historia y sostenibilidad.

Conchillas, con su impronta cultural e histórica, se convirtió así en escenario de una iniciativa que une a productores, emprendedores y referentes turísticos en torno a un mismo propósito: consolidar un turismo rural que preserve la riqueza del entorno y al mismo tiempo genere oportunidades para la comunidad.