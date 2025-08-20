PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió una advertencia de nivel amarillo por vientos fuertes y persistentes que afectan a gran parte del territorio nacional.

Según el informe, una depresión atmosférica incide sobre el país, generando vientos sostenidos del sector Oeste (W) con intensidades de entre 40 y 60 km/h, y con rachas que pueden alcanzar valores de entre 60 y 80 km/h.

La advertencia será actualizada a las 21:00 horas. El organismo informó que, por problemas en su página web, no pudo detallar las localidades comprendidas. Sin embargo, en el mapa divulgado por INUMET se señala que la zona afectada incluye la costa del departamento de Colonia hasta Rocha.



El instituto recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante la posibilidad de caídas de ramas, dificultades en la circulación y afectaciones en los servicios.