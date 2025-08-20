Con motivo de los 75 años del Instituto de Formación Docente de Carmelo (IFD), estudiantes de la institución presentarán una serie de investigaciones que recorren la historia de la educación en la ciudad y en la región, así como los cambios sociales, pedagógicos y tecnológicos que marcaron diferentes épocas.

La actividad es coordinada por las docentes Cristina Sallé y María Laura Robaina, responsables de las asignaturas Teorías Pedagógicas y La Educación y su transformación en la historia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Proyectos de investigación

Los trabajos abarcan una amplia diversidad de temas:

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Cambios en los planes de profesorado en formación docente : un análisis diacrónico de los planes desde 1977 hasta la actualidad, destacando la evolución de las modalidades de cursado, desde la modalidad libre y semi-libre hasta la inclusión de propuestas virtuales e híbridas.

Estudiantes: Santiago Costabel, Diego Couto, Enzo Davyt y Felipe Malacria.

Testimonios de ex estudiantes del IFD (1971-1976) : investigación cualitativa basada en entrevistas y análisis documental para reconstruir la historia institucional a partir de experiencias personales.

Estudiantes: Tamara Alvarado, Wendy Coscia, Florencia Durand y Jéssica Echeverría.

Testimonios de docentes egresados entre 1980 y 1990 : estudio cualitativo que recoge las experiencias de quienes pasaron por el instituto en esa década y su desempeño como docentes.

Estudiantes: Katherin Bertone, Nahiara de los Santos, Enzo Salmalbide y Martina Velazco.

El impacto del IFD de Carmelo en la prensa local (1949-1968) : un estudio documental sobre el tratamiento en los medios de la época, desde la creación del instituto hasta su oficialización.

Estudiantes: Mélany Díaz, Martina Vélez y Camila Marzat.

Los cambios edilicios del instituto : un recorrido por la historia del edificio donado por la maestra Ángela Irene Botinelli de Alemagni y las transformaciones culminadas con la remodelación e inauguración de 2009.

Estudiantes: Jazmín Abrahim, Lucía Díaz, Lucrecia Diez y Gonzalo Molfino.

El impacto del Plan Ceibal en secundaria (2008-2017) : testimonios docentes sobre la incorporación de la tecnología en el aula durante la primera década del plan.

Estudiantes: Alejo Bermúdez, Joaquín Viviano y Agustín Kupper.

Historia del Liceo N.° 1 de Dolores : un rescate narrativo a partir de biografías de docentes, con énfasis en las motivaciones y vocaciones que transformaron la institución.

Estudiantes: Milagros Acuña, Paula Aquino, Priscila Barroso y Trinity Bonifacio. PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Educación en la Escuela N.° 8 de Nueva Palmira (1878-1882): investigación mixta, cualitativa y cuantitativa, basada en el primer Libro Diario de la institución, la primera escuela pública de niñas en la ciudad.

Estudiantes: Sofía Camarri e Isabella Lucerna.

Una mirada a la educación desde múltiples ángulos

Las investigaciones ofrecen un panorama amplio y diverso sobre la educación, desde las reformas varelianas del siglo XIX hasta los cambios contemporáneos asociados a la tecnología y las transformaciones edilicias e institucionales.

Este abordaje interdisciplinario no solo recupera testimonios y documentos poco explorados, sino que también aporta una mirada crítica y reflexiva sobre el papel del IFD en la historia local y regional.