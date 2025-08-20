PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental se presentó oficialmente la Jornada Hípica del Hipódromo Real de San Carlos, que se desarrollará el próximo 25 de agosto. El lanzamiento contó con la presencia del intendente Guillermo Rodríguez, el secretario general interino Jorge Torres Badell, autoridades de la Sociedad Turística e Hípica de Colonia y representantes de la Dirección General de Casinos.

A la ceremonia asistieron además ediles departamentales, directores de la Intendencia, autoridades policiales y militares, directivos vinculados al turf y medios de comunicación.

Una apuesta a 17 carreras

El presidente de la Sociedad Turística e Hípica, Miguel Delprato, expresó su confianza en el éxito de la jornada, destacando el trabajo de organización y la colaboración recibida por parte de la Intendencia.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Por su parte, el tesorero Gabriel Latorre subrayó que se realizarán 17 carreras, cuando el reglamento habilita la programación de 10. Explicó que la institución asumirá el costo de las competencias adicionales por el impacto que generan en el hipódromo, tanto en lo deportivo como en las fuentes de trabajo que movilizan. Señaló que la sociedad aportará casi un millón de pesos para esta reunión, que comenzará a las 9:20 de la mañana, con apertura de puertas desde las 7. El ingreso en vehículos estará habilitado únicamente por la puerta de la calle Alfredo Zitarrosa.

El turf como movimiento social y cultural

El asesor hípico Javier Chá recordó los inicios del Sistema Integrado Nacional de Turf (SINT) y el homenaje a Pablo Gustavo Falero realizado en Colonia. Destacó la profesionalización alcanzada en los hipódromos de Melo, Paysandú y Colonia, a los que luego se sumaron Florida y Rocha, subrayando el esfuerzo del Estado uruguayo en potenciar esta industria. Definió al turf como un movimiento no solo deportivo, sino también social y cultural, generador de empleo e inclusión.

Palabras del intendente

En el cierre, el intendente Guillermo Rodríguez valoró la magnitud de organizar 17 carreras y el trabajo que ello implica. Señaló que el hipódromo constituye una fuente de empleo genuina y un atractivo que convoca a visitantes de distintas zonas del país.

Rodríguez repasó además las obras de revitalización que la Intendencia impulsa en el Real de San Carlos: la puesta en valor de la Plaza de Toros, la remodelación del Frontón de Pelota Vasca y los próximos trabajos en la Avenida Mihanovich. Anunció también la mejora de la fachada del hipódromo.

“Estoy convencido de que el lunes se vivirá una verdadera fiesta para el turf y para todo el departamento de Colonia”, concluyó.