Este miércoles, el intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, mantuvo un encuentro con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración (FCEA), Jorge Xavier, quien visitó la ciudad acompañado de parte de su equipo académico.

La reunión se enmarca en el proceso de instalación de la sede universitaria en Colonia, tras el inicio de los cursos en la capital departamental. Durante el diálogo, se abordaron temas vinculados a la participación conjunta entre la Universidad de la República y la Intendencia, así como la próxima radicación definitiva de la facultad en el predio de la ex Sudamtex, cedido por la comuna para este proyecto.

