Montevideo, 16 ago (EFE).- El Frente Amplio no denunciará ante la Justicia al senador del opositor Partido Nacional que este jueves le propinó un insulto homofóbico a uno de sus pares del oficialismo durante una sesión en la Cámara Alta.

Así lo confirmó este sábado Fernando Pereira, presidente de dicha fuerza política, durante una conferencia de prensa en la que subrayó que el legislador Sebastián Da Silva «cruzó todos los límites».

«Decirle puto de mierda a un senador es imperdonable. Lo haga un dirigente del Partido Nacional o lo haga uno de cualquier otro partido, incluyendo el nuestro. Hay límites que el sistema político se tiene que marcar, no porque tengamos que darle clase a nadie, pero sí porque la gente nos está mirando», enfatizó.

No obstante, al ser consultado por posibles nuevas medidas a tomar por el Frente Amplio ante dicha situación, Pereira aclaró que no se hará nada a nivel judicial, porque no están de acuerdo con judicializar la política.

«Discutiremos el lunes si hay otras acciones y en el Parlamento sí se pueden tomar acciones vinculadas al artículo 115, porque claramente hubo una inconducta del senador. Iremos analizándolo. Nuestro objetivo no es sancionar a nadie, nuestro objetivo es que el clima político y de discusión en las Cámaras sea respetuoso, responsable y democrático», enfatizó.

De esta forma, el presidente del Frente Amplio hizo referencia a un artículo de la Constitución Nacional que señala: «Cada Cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes».

Este jueves, durante una sesión en la que estaba siendo interpelado el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, Da Silva le dijo «puto de mierda» al senador del Frente Amplio Nicolás Viera.

Tras este hecho, el senador Sebastián Sabini, quien presidía en ese momento la Cámara Alta, dio por finalizada la sesión por desorden de la sala.

La situación que llevó a la suspensión ocurrió cuando Viera se encontraba haciendo uso de la palabra y fue interrumpido por Da Silva.

El legislador frenteamplista apuntó que la interpelación había caído en el barro porque ese es «el estilo de Da Silva» a quien también acusó de recomendar a los uruguayos que invirtieran en Conexión Ganadera, un fondo de inversiones en ganado que quebró, llevando a que miles de personas perdieran sus ahorros y a que la Justicia imputara a sus responsables por estafa.

Tras esto comenzó un intercambio de palabras, donde el nacionalista le indicó que Viera era «un atrevido» y añadió el insulto homofóbico. EFE