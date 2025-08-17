Un ciclón extratropical comenzará a desarrollarse este martes sobre el continente sudamericano, con efectos directos previstos en Uruguay y países vecinos. Según MetSul Meteorologia, el sistema generará condiciones meteorológicas severas que podrían incluir tormentas intensas, ráfagas de viento de hasta 100 km/h y precipitaciones localmente muy fuertes.

El fenómeno se origina por una baja presión en altura —una Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA)— que cruzará la cordillera de los Andes entre el lunes y el martes, desplazándose desde el Pacífico hacia el sur de Sudamérica. Su interacción con una baja presión en superficie dará lugar a un proceso de ciclogénesis que culminará con la formación del ciclón, cuyo centro se ubicará inicialmente entre el oeste de Uruguay y el noreste argentino.

Riesgo inminente en Uruguay

Para Uruguay, el momento más crítico se prevé entre la noche del martes 19 y la mañana del miércoles 20 de agosto. Durante ese periodo, una línea de inestabilidad asociada al ciclón avanzará desde el oeste, afectando especialmente el litoral oeste, el suroeste y el sur del país, incluyendo Montevideo.

Las tormentas podrían estar acompañadas de lluvias breves pero intensas, granizo aislado y vientos fuertes. MetSul no descarta la formación de supercélulas o incluso tornados, dado el contraste entre masas de aire cálido y frío y la presencia de una corriente en chorro de bajo nivel.

Dos fases de viento fuerte

Se proyectan dos eventos relevantes de viento. El primero, el martes, con ráfagas del norte que podrían superar los 70 km/h en zonas del oeste y sur de Uruguay. El segundo, durante el miércoles, cuando el ciclón ya esté más desarrollado: se esperan vientos del sur y sureste con ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, sobre todo en áreas costeras.

El suelo saturado por las lluvias previas podría agravar el impacto de estos vientos, con riesgo de caída de árboles, cortes de energía y daños en estructuras precarias.

Evolución del ciclón

El sistema continuará su desplazamiento hacia el Atlántico a partir del miércoles por la tarde. Se prevé que para el jueves 21 haya perdido intensidad, alejándose de la región sin mayores consecuencias adicionales.

Vía: MetSul Meteorología