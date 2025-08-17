Las ferias departamentales de Clubes de Ciencia 2025 están a punto de comenzar y se espera que convoquen a 22.800 personas en todo el país. El ciclo, organizado por el programa Cultura Científica del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), se iniciará el miércoles 27 de agosto en Durazno y se extenderá hasta el 19 de setiembre, cuando cierre en Río Negro.

En total, se registraron 1.403 clubes de ciencia, lo que representa un aumento del 17 % respecto a 2024. De la iniciativa participarán más de 20.800 estudiantes y 2.000 docentes, en una movilización que atraviesa todos los departamentos y que tiene como característica principal la apertura al público de cada feria.

Áreas de investigación y clasificación

Los proyectos inscritos se distribuyen principalmente en ciencias naturales, experimentales y exactas (610 trabajos), seguidos por ciencias sociales (414) y tecnología (379). Cada club está integrado por estudiantes y orientadores, que se organizan en siete categorías según el nivel educativo o la edad, en el caso de la educación no formal. Los equipos se agrupan en tres grandes áreas: científico, tecnológico y social.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Los clubes investigan temáticas de interés para los participantes y, en muchos casos, problemas o desafíos vinculados a los territorios en los que viven. Las propuestas destacadas obtendrán menciones que habilitan el pasaje a la 39.ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia, prevista entre el 13 y el 15 de noviembre.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Un espacio de encuentro con la ciencia

Desde su creación, hace dos décadas, los Clubes de Ciencia han consolidado un espacio de formación y exploración para jóvenes de todo el país. Allí, los estudiantes se aproximan a la investigación científica con el apoyo de docentes y orientadores, en un entorno que fomenta la creatividad, la curiosidad y el trabajo en equipo.

Más allá de los resultados académicos, el programa busca promover la ciencia como herramienta de desarrollo personal y comunitario, especialmente en regiones donde las oportunidades de acceso a actividades de divulgación científica son escasas.

Las ferias departamentales de 2025, además de exhibir proyectos, serán también un escenario de encuentro para miles de jóvenes que comparten la experiencia de mirar el mundo con ojos científicos y de poner en práctica la idea de que la investigación puede surgir en cualquier rincón del país.