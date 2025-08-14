PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El Movimiento de Participación Popular (MPP) Colonia expresa su más enérgico repudio a las expresiones vertidas en la noche del miércoles por el senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva, quien, en el marco de la interpelación al ministro de Ganaderíaí , Agricultura y Pesca, incurrió en un acto de odio que vulnera la dignidad humana y los derechos más elementales, al dirigirse con agravios intolerables hacia nuestro compañero Nicolás Viera.

Lamentamos profundamente que en el ámbito parlamentario, que debe ser ejemplo de respeto y convivencia democrática, se recurra a expresiones cargadas de odio y discriminación. Este tipo de conductas no solo vulneran la dignidad personal, sino que también atentan contra los valores fundamentales de nuestra democracia.

Resulta igualmente preocupante que todos los sectores de la coalición opositora hayan optado por respaldar y

justiicar la agresión, en lugar de condenar un acto que transgrede los principios básicos de respeto entre representantes del pueblo.

Recordamos con orgullo el ejemplo del expresidente José “Pepe” Mujica, recientemente fallecido, quien demostró

que se puede debatir con irmeza sin recurrir jamás al odio ni a la discriminación. Mujica nos enseñó que la polítí ica

se hace con respeto, con escucha y con convicción, nunca con agravios.

El MPP Colonia reairma su total apoyo y solidaridad con el compañero Nicolás Viera, valorando su compromiso

con la defensa de los derechos humanos y su trabajo incansable por una sociedad más justa e inclusiva. En tiempos en los que el odio busca abrirse paso en la política, reiteramos nuestro compromiso de seguir luchando por una democracia libre de discriminación, violencia y discursos que hieran la dignidad de las personas. Por respeto, por democracia, por igualdad: el odio no tiene lugar.

Movimiento de Participación Popular – Colonia 14 de agosto de 2025

