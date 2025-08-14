PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El intendente de Colonia, Guillermo A. Rodríguez, recibió este miércoles a un equipo técnico de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), en una reunión de trabajo destinada a repasar el avance de programas de financiación para obras e iniciativas productivas en el departamento.

Rodríguez estuvo acompañado por el director del Departamento de Obras, Gonzalo Santos, y el director de Arquitectura, Manuel Odriozola, junto a técnicos de ambas áreas. Por parte de la OPP participó Ricardo Cordero, representante del Área de Descentralización, responsable de los principales programas de apoyo a gobiernos departamentales y municipales.

Durante el encuentro se analizaron los proyectos en ejecución y los previstos en el marco de tres instrumentos de financiación: el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI), el Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS) y el Programa de Caminería Rural y Productivo (PCRP).

Los técnicos de OPP destacaron el nivel de capacidad técnica de la Intendencia de Colonia y el avance de los proyectos en cada uno de los programas.