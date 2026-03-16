La Bancada 1001 del Frente Amplio en Colonia intentó instalar en la Junta Departamental la discusión sobre el uso de la costa, los fraccionamientos y el papel del gobierno departamental en el control del territorio, pero no logró las mayorías necesarias para avanzar en ese planteo.

Ese desenlace agrega una dimensión política al tema: además del contenido de la denuncia, queda expuesta la dificultad de transformar esa preocupación en una discusión asumida por el conjunto del sistema departamental.

El planteo del sector apunta a una secuencia que, según sostuvo, se viene dando en el departamento y también a nivel nacional: fraccionamientos que transitan por organismos nacionales, como el MGAP y Catastro, sin que exista una intervención clara o suficiente del gobierno departamental. Desde esa perspectiva, el problema no se limita a un expediente concreto, sino que remite a cómo se distribuyen las competencias y a qué capacidad real tiene el nivel local para actuar sobre la costa.

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En ese marco, la 1001 puso el foco en las llamadas “chacras marítimas”, presentadas como desarrollos inmobiliarios que, a su entender, avanzan sobre la franja costera sin asegurar la cesión de los 150 metros de ribera para uso público. El señalamiento no se agota en el negocio privado. Lo que aparece en discusión es el modo en que ciertas operaciones sobre la costa pueden alterar el equilibrio entre propiedad, acceso público y control estatal.

La bancada sostuvo además que la Ley de Ordenamiento Territorial no excluye de responsabilidad a los gobiernos departamentales. A partir de esa lectura, propuso una medida cautelar en el plan de ordenamiento territorial de Tarariras para evitar nuevas intervenciones mientras no se discuta y apruebe un marco más claro. También reclamó más información sobre un fraccionamiento en particular, al entender que allí no se habría aplicado de forma correcta la normativa ni se habría respetado la cesión de la faja costera en varios kilómetros.

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El hecho de que el planteo no haya reunido mayorías en la Junta no clausura la discusión, pero sí marca un dato político. La preocupación quedó expresada, aunque no se tradujo en una decisión del cuerpo. Eso muestra que, aun cuando existen sectores que buscan llevar el tema al centro del debate, no hay por ahora una correlación política suficiente para convertir esa inquietud en una acción institucional más firme.

En ese punto aparece uno de los aspectos centrales del episodio. La controversia no pasa solo por si hubo o no controles adecuados, sino también por la capacidad del sistema político departamental para debatir a tiempo el destino del territorio costero. Cuando esa discusión no avanza, el riesgo es que las transformaciones se consoliden antes de que exista una respuesta política o administrativa.

La intervención de la Bancada 1001 deja planteada, así, una discusión de fondo sobre la costa como espacio de interés público, sobre el alcance del ordenamiento territorial y sobre los límites del control departamental frente a procesos que involucran organismos nacionales y decisiones que, una vez ejecutadas, son difíciles de revertir.