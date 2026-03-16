En Carmelo, donde la cercanía con Buenos Aires no es solo geográfica sino también cultural, la posibilidad de acceder de forma gratuita a la señal de la Televisión Nacional de Uruguay abre una discusión que va más allá de la tecnología. Canal 5 está disponible en la ciudad a través de la televisión digital abierta, en el canal 30, y puede recibirse con un televisor compatible con la norma ISDB-T o mediante un decodificador externo y antena UHF. La señal, además, forma parte de la oferta pública gratuita de la TV digital en Uruguay.

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El dato técnico, sin embargo, dice menos que su significado. En una ciudad como Carmelo, acostumbrada históricamente a vivir en vínculo con la otra orilla, tener una opción de televisión pública nacional no es apenas sumar un canal. Es recuperar una presencia. Es contar con una pantalla uruguaya abierta, accesible y de alcance general en un ecosistema mediático donde muchas veces la gravitación del área metropolitana de Buenos Aires ordena consumos, referencias y conversaciones.

No se trata de una anomalía. Carmelo forma parte de una zona del país donde el río separa territorios, pero no interrumpe del todo los intercambios. El propio material oficial de promoción turística de Uruguay ubica a Carmelo dentro de los puntos conectados por vía fluvial con Buenos Aires, junto con Colonia y Montevideo. Esa cercanía física ayuda a explicar también una cercanía simbólica: modos de hablar, agendas culturales, hábitos de consumo y referencias audiovisuales que circulan en una lógica regional más amplia que la estrictamente nacional.

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Por eso, la disponibilidad de Canal 5 en Carmelo puede leerse como algo más que una prestación técnica del sistema de televisión digital. Introduce una opción de acceso a contenidos producidos desde Uruguay, con perspectiva nacional, sin costo para el espectador. En tiempos en que gran parte del consumo audiovisual se desplaza a plataformas segmentadas o a señales privadas, la persistencia de una pantalla pública abierta conserva un valor particular: ofrece una programación que no depende de una suscripción y que, al menos en principio, busca hablarle al conjunto del país.

En ciudades del interior con fuerte permeabilidad cultural, ese tipo de acceso tiene una dimensión adicional. No compite solo con otros canales; compite con una costumbre. Durante décadas, en muchos hogares del litoral y del sur, la televisión argentina fue parte de la vida cotidiana con una naturalidad que no necesitaba explicación. Informativos, entretenimientos, ficciones, debates y figuras públicas del otro lado del río ocuparon un lugar estable en la formación del imaginario doméstico. Frente a ese mapa, la televisión pública uruguaya no llega para desplazar una tradición, sino para equilibrar la conversación.

Ese equilibrio importa. Tener televisión nacional gratuita significa contar con una referencia local sobre la agenda política, cultural y social del país. Significa que una familia de Carmelo puede acceder sin pagar a una pantalla que informa desde Uruguay, muestra expresiones artísticas del país y construye una narrativa pública propia. No resuelve por sí sola la discusión sobre centralismo, audiencias o calidad de contenidos, pero sí instala un piso: la posibilidad de elegir una señal uruguaya en condiciones de acceso abierto.

También hay un aspecto simbólico que no conviene subestimar. En ciudades de borde, incluso cuando la frontera es fluvial, la identidad suele construirse por acumulación y no por exclusión. Carmelo no deja de ser uruguaya por mirar a Buenos Aires; pero tampoco es indiferente qué pantallas tiene disponibles. En ese contexto, Canal 5 en la grilla abierta no representa una clausura sobre lo ajeno, sino una reafirmación de lo propio dentro de una cultura de intercambio.

La novedad, en todo caso, no es solo que la señal exista. La novedad es que muchos carmelitanos todavía no sepan que está ahí. Y esa diferencia entre disponibilidad y conocimiento también dice algo sobre el presente de los medios: hoy no alcanza con emitir; también hay que lograr presencia real en la vida cotidiana. En Carmelo, esa pantalla ya está. La discusión pendiente es cuánto puede significar una televisión nacional gratuita en una ciudad que, desde siempre, aprendió a mirar en más de una dirección.