Por Miguel Guaraglia

El edil del Partido Nacional rechazó que los recursos que reciben los ediles sean sueldos o viáticos, sostuvo que en Colonia funcionan como una herramienta para ejercer la representación y, al analizar el presupuesto, remarcó el aumento de la inversión y cuestionó las trabas que, a su juicio, frenan el empleo en el interior.

Julio Basanta defendió el régimen de partidas que reciben los ediles departamentales y rechazó que se trate de salarios, viáticos o pagos personales. En entrevista radial, el edil del Partido Nacional sostuvo que esos recursos están destinados a cubrir gastos vinculados al ejercicio de la función y afirmó que el sistema aplicado en la Junta Departamental de Colonia permite sostener la tarea legislativa con una estructura más reducida.

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Según explicó, los ediles no cobran por su trabajo, ya que el cargo sigue siendo honorario, pero la Junta debe garantizar medios materiales para que puedan cumplir su tarea. En ese sentido, señaló que en Colonia no existe una estructura amplia de apoyo con vehículos, choferes o funcionarios en gran número, por lo que se optó por un mecanismo que traslada a cada edil la organización de sus gastos de traslado, comunicación y funcionamiento.

Basanta sostuvo además que ese modelo ha permitido reducir costos y aseguró que la Junta de Colonia representa menos del 1% del presupuesto de la Intendencia. También recordó que las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre este punto no son nuevas y afirmó que, en antecedentes anteriores, la Asamblea General terminó respaldando este criterio.

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En otro tramo de la entrevista, el edil destacó que el presupuesto departamental prevé un aumento de la inversión en obras y mantiene el gasto de funcionamiento en niveles similares a los del período pasado. A eso sumó el acuerdo con Adeom para presupuestar funcionarios y adecuar el organigrama comunal.

Sobre el empleo, Basanta trasladó el debate al plano nacional y sostuvo que la principal dificultad para generar trabajo en el interior está en el peso del Estado, la carga tributaria y los costos que enfrentan las empresas para producir fuera de Montevideo.