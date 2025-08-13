El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT) realizará el lanzamiento de la sexta edición del Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo 2025, en el marco de los 10 años de esta distinción que reconoce ideas, proyectos y acciones orientadas a mejorar la forma y el lugar en que vivimos.

El acto se llevará a cabo el martes 20 de agosto a las 10:30 horas, en el Salón de Actos de la Torre Ejecutiva (Liniers 1324), y contará con la apertura de la ministra Tamara Paseyro y de la directora nacional de Ordenamiento Territorial, Paola Florio.

Como parte de la actividad, se ofrecerá la conferencia inaugural “Planeamiento metropolitano en América Latina: tres modelos y una lectura comparativa”, a cargo del urbanista argentino Pablo Elinbaum, arquitecto, máster en proyecto urbano y doctor en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña. Elinbaum es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), con sede en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales en Buenos Aires, y cuenta con una trayectoria de más de quince años en docencia, investigación y asesoramiento en planificación urbana y ordenación territorial.

El Premio Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo es organizado por el MVOT con el apoyo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) y el Centro Universitario Regional del Este (CURE).