PUBLICIDAD PUBLICIDAD

JLa Junta Nacional de Drogas (JND) abrió un llamado para que personas e instituciones presenten propuestas y recomendaciones que serán incorporadas a la nueva Estrategia Nacional de Drogas, prevista para finales de 2025. Las iniciativas podrán ingresarse hasta el 31 de agosto a través de una plataforma disponible en el sitio web de la Secretaría Nacional de Drogas (SND), informó el titular del organismo, Gabriel Rossi.

El anuncio se realizó en el marco de la cuarta reunión de la JND en este período, encabezada por el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, y con la participación de autoridades de distintos ministerios y organismos vinculados a la temática. Rossi destacó la regularidad de estos encuentros y recordó que la estrategia —cuyas líneas generales se presentaron el 26 de junio— definirá el rumbo de la política de drogas del país para los próximos cinco años, incorporando tanto aportes ciudadanos como nuevas iniciativas.

“El proceso no solo busca revisar lo ya definido, sino también sumar proyectos que fortalezcan un abordaje integral, donde prevención y tratamiento sean entendidos como parte de un mismo sistema”, señaló Rossi.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Próxima presentación de datos sobre consumo adolescente

El 1.° de setiembre, en la sede de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), se presentarán los resultados de la 10.ª Encuesta Nacional de Estudiantes Escolarizados, que releva información sobre jóvenes de 13 a 17 años de centros educativos públicos y privados. Los datos, incorporados al Observatorio Uruguayo de Drogas —referente en América Latina—, permitirán analizar el consumo de distintas sustancias y los factores que inciden en su inicio y continuidad.

“Nos preocupa especialmente el mantenimiento del consumo en la adolescencia, una etapa en la que el cerebro todavía está en desarrollo. Como Estado, debemos garantizar que ese proceso se dé en las mejores condiciones”, advirtió Rossi.

En la reunión también participaron los subsecretarios de Educación y Cultura, Gabriela Verde; Interior, Gabriela Valverde; Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi; Desarrollo Social, Federico Graña; y Salud Pública, Leonel Briozzo, junto a autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y asesores de la Prosecretaría de la Presidencia.