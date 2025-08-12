PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Entre este miércoles y jueves, una nueva incursión de aire frío con trayectoria marítima ingresará en el sur de Brasil y prolongará la actual ola polar. El fenómeno, de menor intensidad que el registrado la semana pasada, también repercutirá en Uruguay, especialmente en departamentos como Cerro Largo, Treinta y Tres, Rivera, Rocha y Artigas.

Impacto en Uruguay

En territorio uruguayo, el ingreso de aire frío marítimo podría sostener el ambiente invernal hasta el fin de semana, con mañanas gélidas y probabilidad de heladas en áreas rurales del litoral oeste, el centro y el noreste del país. El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) advierte que, si bien no se esperan máximas extremadamente bajas como las del fin de semana pasado, el frío nocturno se intensificará .

