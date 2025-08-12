En la Escuela Nº 138 de Tiempo Completo, el cierre del proyecto Manos Unidas fue una sucesión de momentos que dejaron huella. Los niños de Inicial 5 y Cuarto año se reunieron para compartir lo que habían construido: intereses expresados, trabajos en equipo, maneras nuevas de acercarse unos a otros.

Fueron varios encuentros en los que la risa se mezcló con la creatividad y el aprendizaje. Día tras día, mientras se divertían, fortalecieron la trama invisible de los lazos que los unen.

El proyecto no termina aquí. Queda el entusiasmo, la certeza de que seguirán creando juntos. Y el agradecimiento a las maestras y practicantes que, paso a paso, acompañaron y guiaron el camino.

