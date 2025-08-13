PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El proyecto de ley, enviado por el Ejecutivo, prevé asistencia no reembolsable para remitentes que no cobraron por la leche entregada a la cooperativa. La empresa reanudó actividades tras el concurso, con 51 operarios, y proyecta aumentar la plantilla.

El Senado aprobó este martes el proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo que crea un fondo no reembolsable de 57 millones de pesos para asistir a productores tamberos de Colonia que no recibieron el pago por la leche enviada a la cooperativa Calcar antes de su cierre.

La iniciativa beneficiará a 82 productores, de los cuales la mitad remitieron menos de 182.000 litros, informó en conferencia de prensa el senador del Frente Amplio Nicolás Viera. El desembolso estará a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Calcar, que mantiene una deuda de 2,4 millones de dólares, solicitó concurso en marzo. La planta retomó actividades con 51 operarios dedicados al envasado de leche, y los nuevos propietarios prevén ampliar la plantilla hasta alcanzar el nivel previo al cierre.

Viera coincidió con la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea en que la “mala gestión” de la cooperativa fue responsable de la crisis, pero defendió que la ayuda incluya a todos los remitentes, sean o no socios. “No se puede hacer una ley a medida”, sostuvo.

El legislador planteó dudas sobre la intervención estatal en la cooperativa, en particular por la venta de bienes bajo tutela judicial y el uso personal de campos del Instituto de Colonización vinculados a Calcar. Aclaró, no obstante, que estas cuestiones “seguirán otros carriles” y que será la Justicia la que determine responsabilidades.