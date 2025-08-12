PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Comisión de Seguimiento del Registro Único Nacional de Alimentos, Empresas y Vehículos (Runaev) estableció que las habilitaciones de productos tendrán una vigencia de cinco años y serán válidas en todo el territorio nacional. La resolución fue adoptada el 6 de agosto, durante su sesión Nº 51, tras la aprobación del Plenario del Congreso de Intendentes.

Según el nuevo criterio, el registro de cada producto se tramitará en el departamento donde esté ubicada la planta elaboradora, y la fecha de validez corresponderá a la otorgada por la oficina bromatológica de ese departamento.

La renovación deberá efectuarse siguiendo esa misma fecha. En caso de que un producto cuente con más de un registro, se tomará como referencia la habilitación emitida en el departamento donde se encuentra la planta elaboradora.

La medida busca unificar procedimientos y garantizar coherencia en las habilitaciones, evitando duplicaciones y diferencias de criterios entre jurisdicciones.