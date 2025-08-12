En el extremo occidental de Uruguay, donde el campo se derrama hacia el río y las viejas estancias parecen custodiar el paso del tiempo, la Capilla Narbona se erige como una guardiana silenciosa. Sus muros de cal y piedra, marcados por siglos de viento y lluvia, conviven con una flora que florece al ritmo de las estaciones: ceibos, coronillas, talas y espinillos, entre otros habitantes vegetales de la región.

Es allí donde la ONG Don Juan de Narbona ha decidido tender un puente entre pasado y presente a través del arte textil. Su nuevo proyecto, “Conociendo y Difundiendo el Bien y su Flora”, propone un concurso de bordado que invita a artistas, aficionados y curiosos a interpretar, puntada a puntada, la riqueza natural y arquitectónica de este enclave histórico.

Un tema que se borda con memoria

La convocatoria es amplia: cada participante deberá crear una obra que represente la flora autóctona de la estancia o bien detalles arquitectónicos de la capilla y sus edificios anexos. Las reglas son sencillas pero firmes: cualquier técnica es bienvenida, siempre que el bordado sea hecho a mano y sobre un lienzo de al menos 25 por 25 centímetros, sin marco.

“Queremos que la gente se acerque al lugar, que lo camine, que vea cómo la luz cambia sobre las piedras y cómo los colores de la naturaleza dialogan con la arquitectura”, explican desde la organización. Por eso, invitan a visitar el sitio —abierto de miércoles a domingo, de 11.00 a 16.00— antes de tomar aguja e hilo.

Un jurado popular y un premio con destino colonial

Cada participante podrá presentar una sola pieza. La evaluación tendrá un componente democrático: el público visitante de la exposición será quien vote la obra ganadora. El premio, acorde al espíritu del concurso, será un viaje para dos personas con estadía incluida en Colonia del Sacramento.

Las obras serán exhibidas en el casco histórico de la casa de Don Juan de Narbona, donde la trama de hilos y colores se sumará a las tramas más antiguas de piedra y madera. La premiación se celebrará el 5 de octubre.

Cómo participar

La fecha límite de entrega de las obras es el 30 de septiembre. Cada pieza deberá ir acompañada de un sobre cerrado con el nombre completo del autor, número de documento, teléfono, correo electrónico y, opcionalmente, el título de la obra.

Los trabajos pueden entregarse en:

Nueva Palmira : Estudio del canal ABC, Paraguay 1221.

Carmelo : Casa de la Cultura, 19 de Abril e Ignacio Barrios.

UNI 3: Salón Eloy García, casi General Artigas.

Las inscripciones se realizan enviando un correo a:

En tiempos en que el patrimonio cultural suele mirarse desde la distancia, este concurso propone un contacto tangible: no solo observar, sino traducir en textura y color lo que la historia y la naturaleza han tejido juntas durante siglos. Una manera de decir, con la delicadeza de un bordado, que la memoria también se preserva con las manos.