El candidato a la Intendencia de Colonia detalla su visión sobre descentralización, obras hidráulicas, espacios públicos, caminería rural y desarrollo económico. Plantea una gestión en territorio, con diálogo permanente con los municipios y prioridad para proyectos estructurales que mejoren la calidad de vida.

“La Rambla de Carmelo va a ser la gran obra de este quinquenio si llegamos al gobierno”, afirma sin rodeos. Para Guillermo Rodríguez, esa intervención no es solo una cuestión estética, sino una transformación urbana profunda. Divide el proyecto en tres etapas —desde Cremasco hasta Zagarzazú— y asegura que golpearán “todas las puertas” para lograr los permisos nacionales necesarios.

Rodríguez remarca que su gobierno será de “presencia en el territorio” y de diálogo constante con los municipios. Enfatiza que su experiencia como coordinador de juntas locales le enseñó a valorar la política de cercanía.

Propone crear una Dirección de Paseos Públicos con base en la zona oeste. La idea es intervenir en plazas, instalar juegos inclusivos y estaciones saludables, en especial para adultos mayores. Ya tiene maquetas y zonas identificadas.

Rodríguez conoce bien los puntos críticos de Carmelo en materia hidráulica. En calles como Rivera o Piedras, plantea ampliación de bocas de tormenta y nuevos cruces de caños. Además, asegura que la Rambla incluye una solución al problema, con estudios hidráulicos ya elaborados.

“Hay obras que no se ven, pero que le cambian la vida a la gente. Y hay que hacerlas.”

Descarta una política basada en cámaras para multar, pero sí plantea semáforos, señalización y estudios de movilidad vehicular. Reconoce el problema cultural del tránsito, y la necesidad de un enfoque técnico pero humano.

Con más de 3.600 kilómetros de caminos rurales en el departamento, Rodríguez señala que mantendrán las ocho cuadrillas existentes. Propone priorizar obras de asfalto en rutas secundarias y ramales clave, como la 106 y la 97.

“Sin caminería rural, no hay desarrollo productivo. Eso no se discute.”

Rodríguez quiere reactivar la Oficina de Inversiones ya creada, y apoyar a pequeñas y medianas empresas. Anuncia también su intención de reflotar el programa de jornales solidarios, con énfasis en mujeres mayores de 40 años.

Cree que Carmelo debe explotar mejor su valor turístico. Valora el kiosco de información, pero exige más promoción, cartelería y presencia en ferias internacionales. Pone como ejemplo el buen uso del aeropuerto durante Semana Santa.

Al cierre, Guillermo Rodríguez resume su propuesta en una frase que lo define: “Las cosas se hacen entre todos”. Dice que su gestión no será de escritorio, sino de territorio.

“A mí no me van a ver gobernando desde el despacho. Me van a ver en las plazas, en las calles, con la gente.”