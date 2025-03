Por Raúl Martínez

Montevideo, 7 mar (EFE).- El nuevo canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, dijo en una entrevista con EFE que el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, cuyas negociaciones finalizaron en diciembre de 2024 tras casi tres décadas, abrirá «una carretera extraordinaria» para el país.

«Sin dudas va a ser uno de los acuerdos más importantes del mundo desde el punto de vista comercial. Es un acuerdo que va a incorporar a 31 países, estamos hablando de cosas muy grandes», subrayó.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Lubetkin enfatizó que cuando se ratifique el acuerdo en ambos bloques, «inmediatamente» deben «trabajar para construir realmente ese nuevo mercado, ese gran mercado» y será «toda una proyección a lo largo de los cinco años» del Gobierno de Yamandú Orsi, quien asumió la Presidencia del país suramericano el pasado 1 de marzo.

Y agregó que el acuerdo dará una señal a otros países o grupos de países de que el Mercosur puede entrar «en otra dinámica mucho más fuerte» con otro tipo de tratados.

Milei y EE.UU.

Consultado por el deseo del presidente argentino, Javier Milei, de rubricar un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Lubetkin afirmó que «no es una discusión que se haya planteado hasta el momento dentro del bloque regional».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En el Mercosur «no hay ninguna discusión hasta el momento, eso que sea claro, son intervenciones que estamos escuchando, que determinan de que debemos avanzar en los caminos que hemos establecido, porque en ningún momento el presidente Milei dijo específicamente que no quiere el acuerdo con la Unión Europea. Eso no lo ha dicho, simplemente le da prioridad a otro tipo de acuerdos», explicó.

«Argentina tiene estrategia, Brasil tiene estrategia, nosotros tenemos nuestra estrategia y Paraguay tiene su estrategia. Por lo tanto, se trata de generar la mayor comodidad interior dentro del Mercosur. Es complejo, pero es lo que nos tenemos que plantear para poder avanzar», agregó.

Lubetkin no cree que algún país del bloque suramericano quiera hacer «un Brexit del Mercosur», como pasó con la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Venezuela

El nuevo canciller también se refirió a la situación en Venezuela, en momentos en que la oposición uruguaya ha criticado que el Gobierno de Orsi no reconozca al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia como mandatario electo del país caribeño, como lo hizo en su momento el ahora expresidente Luis Lacalle Pou.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Hubo elecciones en Venezuela que para nosotros no recogieron las garantías democráticas. Y, al no recoger las garantías democráticas, no las podemos aceptar. Hasta ahí se llega», afirmó.

Uruguay «no es quién» para decir quién es el presidente de Venezuela y recordó que se está hablando de un Estado y no de un Gobierno que pasa.

«Es un problema de Estado. Por lo tanto, de la misma forma que decimos que para nosotros lo único que está claro es que no hubo garantías democráticas, todo lo demás lo miramos con mucha atención, y para mirarlo con mucha atención, estamos manteniendo relaciones tanto con quien está manejando el Estado en este momento en Venezuela, como quien está en la oposición», indicó.

«¿Cuál es la posición de la Unión Europea? ¿Cuál es la posición de Brasil, Colombia y México? Es lo que estamos diciendo nosotros. La comunidad internacional está expectante de ayudar a encontrar soluciones con todas las variantes que haya», agregó Lubetkin.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela otorgó la victoria de los comicios de julio pasado a Nicolás Maduro, un resultado cuestionado por la principal coalición opositora y gran parte de la comunidad internacional.

«Muy poca» política internacional

Finalmente, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores no dudó en afirmar que, salvo el acuerdo UE-Mercosur, durante los cinco años del Gobierno de Lacalle Pou fueron pocos los logros conseguidos en materia internacional.

«Si uno piensa dónde marcó señal Uruguay en los últimos cinco años, yo tengo dificultades en determinar un momento, porque sé que se anunciaron cosas que nunca se llevaron adelante», expresó.

En ese sentido, consideró que los desafíos para su país en el ámbito internacional son» muy grandes» ya que «hay mucha cosa pendiente».

«Algunas las podremos cumplir mejor, otras quizá no. Estamos en la mejor disposición de que Uruguay participe activamente en las acciones en función de su estrategia para que finalmente sirvan a los intereses de los uruguayos aquí en Uruguay», concluyó.