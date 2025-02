El 17 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, una fecha ideal para concientizar sobre la

importancia de su cuidado y seguridad. Prevenir su extravío puede marcar la diferencia entre

perderlos para siempre o garantizar su regreso a casa.

Los gatos son animales curiosos y territoriales, lo que puede llevarlos a alejarse de casa en busca de

nuevas experiencias. Sin embargo, cuando un gato desaparece, las probabilidades de que regrese

por sí solo son mínimas. En México, más del 80% de los gatos que se extravían nunca vuelven a sus

hogares, una estadística alarmante que subraya la necesidad de implementar medidas preventivas

para garantizar su seguridad.

“Los gatos pueden alejarse por múltiples razones: una puerta o ventana abierta, un ruido fuerte que

los asuste o incluso la búsqueda de pareja en caso de no estar esterilizados. El problema es que,

una vez que salen, pueden perderse, sufrir accidentes o ser llevados por otras personas”, explica

Luis Martín Rocha Méndez, Coordinador del Área Médica de la Fundación Antonio Haghenbeck y de

la Lama I.A.P., una organización con más de 40 años de trayectoria dedicada al rescate,

rehabilitación y bienestar de perros y gatos en situación de vulnerabilidad en México.

La identificación es clave para evitar pérdidas definitivas. Actualmente, solo el 4% de los dueños de

gatos en México coloca placas de identificación o microchips en sus mascotas, lo que reduce

drásticamente las posibilidades de localizarlos en caso de extravío. Un gato con identificación visible

tiene hasta 10 veces más probabilidades de ser devuelto a su hogar si es encontrado por alguien

más según SENASICA.

Otro factor determinante es la esterilización, ya que los gatos no esterilizados tienen una mayor

tendencia a escapar de casa. En México, el número de gatos domésticos esterilizados en los hogares

si bien ha crecido 45% en los últimos 5 años, todavía es significativamente bajo en proporción con su

población, lo que contribuye no solo a la sobrepoblación, sino también a un alto número de extravíos.

“Los gatos que no están esterilizados tienen más probabilidades de salir en busca de congénere, lo

que incrementa los riesgos de que se pierdan o sufran algún accidente en la calle”, advierte Rocha

Méndez.

Cómo proteger a tu gato y evitar que se pierda

● Esterilizarlo

● Coloca un collar con placa de identificación: Incluye su nombre y un número de contacto

actualizado. Si el gato no está acostumbrado al collar, opta por uno de liberación rápida para

evitar accidentes.

● Considera el microchip: Este dispositivo, implantado bajo la piel, permite que veterinarios y

refugios identifiquen al gato en caso de extravío.

● Mantén puertas y ventanas seguras: Coloca mallas de seguridad o rejillas en ventanas

abiertas y supervisa las entradas y salidas del hogar.

● Crea un entorno enriquecido dentro de casa: Proporcionar juguetes, rascadores y espacios

elevados reduce el interés de los gatos por salir al exterior.

● Supervisa el acceso al exterior: Si permites que tu gato salga, acompáñalo o crea un espacio

seguro como un balcón enrejado o un patio controlado.

Si tu gato se pierde, actuar rápido es clave. “La mayoría de los gatos desaparecidos suelen

esconderse cerca de casa, por lo que es importante buscar en los alrededores, especialmente en las

primeras horas. También se recomienda difundir su foto en redes sociales y notificar a veterinarios y

refugios locales”, sugiere Rocha Méndez.

Este Día Internacional del Gato es un momento ideal para reforzar el compromiso con la seguridad y

bienestar de los felinos en México. Adoptar medidas preventivas puede marcar la diferencia entre

perder a un gato para siempre o garantizar que regrese a casa sano y salvo.

