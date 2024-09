Buenos Aires, 26 sep (EFE).- El Gobierno de Javier Milei ratificó este jueves que el Estado argentino dejará de pagar los viáticos de sus representantes en el Parlamento del Mercosur (Parlasur) porque «no corresponde».

«El Estado Nacional no va a seguir pagando los viáticos, ni los pasajes a parlamentarios del Mercosur porque es una función que, simplemente, no le corresponde. No son funcionarios de la Administración Pública Nacional, ni son parlamentarios nacionales designados, como ocurre con otros países como Brasil, Paraguay o Uruguay», dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su habitual rueda de prensa en la sede del Ejecutivo.

«Lo que corresponde es que, efectivamente, el Parlasur asigne recursos, en el rubro remuneraciones y en el rubro pasajes y viáticos para los parlamentarios designados» y «este presupuesto de ingresos, aportes por PBI, aportes nacionales y egresos, lo tiene que aprobar el Parlasur», explicó Adorni.

El Parlasur, constituido en diciembre de 2006, es el brazo legislativo del Mercosur -el bloque comercial integrado por Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia-, que con diez comisiones, emite declaraciones, recomendaciones e informes sobre cuestiones vinculadas al desarrollo del proceso de integración.

Argentina cuenta con 43 legisladores; Brasil, con 75, y Paraguay, Uruguay y Bolivia, con 18 cada uno.

En la sesión plenaria del 23 de septiembre pasado, el Parlasur aprobó una declaración de «apoyo a toda iniciativa institucional que lleve a la restitución de los pagos de los gastos de pasaje y estadías» de los Parlamentarios del Mercosur de Argentina para «garantizar» su presencia en las sesiones.

La declaración describe «la sorpresa y preocupación» de los parlamentarios del Mercosur por esta decisión «debido a la imposibilidad» de que una parte de sus miembros puedan «cumplir con sus tareas y ejercer su misión en el mayor órgano legislativo del bloque».

Adorni ratificó este jueves que con esta decisión, «parlamentarios», entre los que hay exfuncionarios del Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023), «ya no van a percibir los beneficios con el dinero de los argentinos».