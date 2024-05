PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El precandidato presidencial del Partido Nacional, Álvaro Delgado, realizó una visita a Cardona el pasado martes. En el marco de su visita, la prensa local le consultó respecto a la posible vuelta a la política del exalcalde de Florencio Sánchez, Alfredo Sánchez, de cara a las próximas elecciones internas del partido.

Delgado comentó que no tiene capacidad de intervenir en las decisiones de respaldo de otros ciudadanos y aclaró que la situación de Alfredo Sánchez no ha sido objeto de discusión por parte del Directorio del Partido Nacional.

Además, enfatizó que Alfredo Sánchez no ha hecho una solicitud formal para reintegrarse al partido. “Formalmente, no es ni candidato ni miembro del partido. Como ciudadano tiene la libertad de apoyar a quien prefiera, pero no está afiliado al Partido Nacional”, declaró Delgado.

Asimismo, subrayó que no se está considerando el retorno de Sánchez al partido y mencionó que actualmente se encuentra en curso la etapa final de inscripción de listas para las elecciones internas.