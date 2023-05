Luego del último debate donde la Alcalde Alicia Espíndola dio de manera unilateral por terminada la sesión, en medio de una proliferación de reproches y acusaciones, como también temas de gravedad. Espíndola dijo que en más de una oportunidad le habían sugerido presentar denuncia por violencia de género y el concejal (s) Mario Guaraglia afirmó estar enterado que habían personas interesadas en que la alcalde dejara el cargo «nosotros la vamos a respaldar si se da esa situación», llegó a afirmar. A su vez el Concejal Juan José Miguelena reflexionó que no era serio llamar a sesión con un índice temático exclusivo de pedidos de colaboraciones «a mi no me votaron para esto», llegó a decir.

Posteriormente circularon versiones que la alcalde habría concurrido a Jurídica de la Intendencia de Colonia para asesorarse sobre su situación en las sesiones. Esto nos llegó desde el oficialismo, sin embargo, en una consulta directa con Espíndola, negó haber tenido esta reunión.

Diversas consultas -sobre este tema- entre algunos concejales oficialistas dan un panorama variopinto. Hay quien sostiene que es un problema personal de Espíndola, que debe resolverlo ella y otros que al contrario sostienen que es político y hay que actuar consolidando un respaldo institucional.

Lo cierto es que hoy desde las 11 horas el Orden del Día incluye el tratamiento de 14 solicitudes que hasta hoy no habían tenido respuesta. También está prevista la llegada de una delegación del grupo que promueve la no instalación de una antena de celulares en el predio del Liceo 2 de Carmelo.