El expresidente José «Pepe» Mujica (2010-2015) manifestó este martes que el primer derecho humano es «asegurar la existencia de la especie», aunque remarcó que «estamos haciendo lo contrario», seguro de que no fue la ciencia la que falló, sino que fue la política la que «no estuvo a la altura».

«El primer derecho humano, el primero de todos, es el derecho a la vida. La vida es en cada uno de nosotros una cuestión cotidiana, tal vez no le damos intelectualmente el valor que tiene», señaló el veterano político al participar en Buenos Aires del III Foro Mundial de Derechos Humanos.

Ante multitud de personas atendiendo su discurso, el exmandatario afirmó que «hace más de 30 años dijeron los hombres de la ciencia» en Kioto que los fenómenos adversos iban a ser «más frecuentes e intensos».

«Y se está cumpliendo. No fue la ciencia la que falló, falló la política, que no estuvo a la altura de la responsabilidad que tenia por delante. La política no peleó por el futuro de la vida», sentenció.

Mujica y su esposa, la exvicepresidenta uruguaya Lucía Topolansky (2017-2020), junto a figuras como el expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), el exmandatario boliviano Evo Morales (2005-2019) y el canciller argentino, Santiago Cafiero, participaron en los paneles «La democracia y los derechos humanos en un mundo turbulento» y «Nuevos derechos, nuevas agendas públicas: ampliar las fronteras de los derechos humanos».

TENER MEMORIA

A sus 87 años, y «vivo de milagro», Mujica, que ironizó con que en Montevideo le «están matando» porque dicen que está «enfermo grave», indicó que tiene «la desgracia de los viejos lúcidos», que es «pensar en los nietos» que no tiene y en los que van a venir.

«En la vida hay que aprender a vivir con una mochila y de cosas que no te las repone nadie. Se lo dice un viejo que es un doctor en calabozo. He pasado por 77 calabozos, en algunos estuve años pero no tengo cuentas que cobrar», agregó el exguerrillero, que pasó más de una década preso durante la última dictadura uruguaya (1973-1985).

El foro se celebra en el Espacio Memoria y Derechos Humanos, lugar donde funcionó uno de los mayores centros clandestinos de detención y tortura de la última dictadura argentina (1976-1983).

«Los pueblos tienen que tener memoria, y comparto el sentimiento del ‘nunca más’ (en referencia al terrorismo de estado), pero también sé que el único animal que tropieza más veces con la misma piedra es el hombre, y que mil veces se ha olvidado», remarcó.

El exmandatario hizo referencia a tener «una causa para vivir, pelear por la memoria o por los derechos de los que se fueron».

«Pero en realidad estamos peleando por los derechos por los que vienen, porque los que se fueron no tienen reparación, la reparación está en (crear) un mundo mejor», argumentó.

EFE