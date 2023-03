Por Santiago Carbone

Uruguay comienza este lunes un nuevo año lectivo con una reforma educativa marcada por una modificación a nivel curricular y un cambio en la metodología de trabajo.

Con una nueva forma de enseñar «adecuada para los tiempos que corren», según indicó días atrás el presidente, Luis Lacalle Pou, durante un discurso ante la Asamblea General, esta transformación curricular está basada en competencias.

COMPETENCIAS

Entrevistado por EFE, el presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Robert Silva, señala que la reforma llevará al país suramericano «un cambio significativo en lo que hace a la metodología».

«Una enseñanza basada en competencias para aprender y desarrollar las mismas, generando conocimientos a partir de contenidos establecidos en programas con un cambio metodológico en la forma de enseñar», detalla.

Sostiene también que estos cambios harán que se entreguen «más y mejores» dispositivos para el aprendizaje a los estudiantes, al tiempo que generarán «nuevos aprendizajes en tecnología, más talleres, más acompañamiento y más involucramiento de las familias».

En concordancia con esto, Silva apunta que las estrategias que se implementarán incluirán trabajos por proyectos, la generación de debates y la resolución de situaciones problemáticas, al tiempo que buscarán que los estudiantes tengan un mayor sentido de pertenencia.

Por otra parte, el presidente de la ANEP habla sobre la importancia que la tecnología tendrá en esta transformación educativa y remarca la «larga tradición» de inversión en esta materia que tiene el país suramericano.

De hecho en 2007 Uruguay puso en práctica con el Plan Ceibal el programa «One Laptop Per Child» (Un portátil por niño).

«Hemos adquirido muchos dispositivos para mejorar la vinculación entre la tecnología y la enseñanza», enfatiza Silva, quien asegura que en esta oportunidad miles de alumnos que utilizaban tabletas recibirán computadores portátiles por primera vez.

UNA RICA TRADICIÓN

Consultado por los motivos por los que considera que Uruguay debía llevar adelante una reforma en la educación, el presidente de la ANEP dice que porque el país «no se podía resignar».

«La educación en Uruguay no se adecuó a los tiempos que corren, no hizo honor a su rica tradición y por eso había que impregnarla de modernidad y acompasarla a los nuevos desafíos de esta sociedad llamada del conocimiento, en donde el conocimiento es fundamental, en donde la educación es fundamental», afirma.

Por otro lado, habla sobre lo que estos cambios significarán tanto para los docentes como para los alumnos y dice que muchos de los primeros deberán implementar una forma de enseñar a la que «no estaban acostumbrados».

«Cambia un poco el paradigma educativo en este país y creo que eso es lo bueno. Muchos docentes están requiriendo formación y acompañamiento y nosotros estamos desarrollando cursos masivos. Son miles los docentes que se están formando», puntualiza.

Contrario a esto, dice que para los jóvenes será fácil adaptarse y agrega que muchos de estos reclaman lo que la reforma propone.

«Si yo no considero que recibo aprendizajes que me son útiles para mi vida me desmotivo y termino en definitiva cumpliendo ciclos educativos por obligación (…) Muchos de los estudiantes reclaman las cosas que estamos haciendo: la generación de estos aprendizajes, la educación financiera, el abordaje de cuestiones vinculadas a la sexualidad, a la salud, el trabajo por proyectos, el involucrarse con problemas de la vida cotidiana», sostiene.

HERRAMIENTAS

Carlos Cambón, director del Colegio Español Cervantes en Uruguay, sostiene en diálogo con EFE que esta reforma «la estaba necesitando» el estudiantado y subraya la importancia de poner las herramientas por encima de los contenidos.

«No se van a evitar los contenidos básicos, pero sí la idea es hacernos fuertes en transmitir a los chicos las herramientas para manejarse en la vida», explica.

Agrega que los jóvenes se adaptarán «fácilmente» a los cambios porque muchos de los cambios que la reforma traerá «ellos ya los tienen incorporados».

Por su parte el español José María Ruiz Ruiz, profesor de la Universidad Complutense de Madrid, quien arribó a Uruguay para brindar conferencias a inspectores y directores sobre la reforma educativa, remarca la importancia de incorporar herramientas tecnológicas a los procesos de aprendizaje.

Dice que estos «ayudan mucho a conocer y menos a saber» que es «por donde debe estar enfocado el curriculum venidero» del país suramericano.

«Tenemos que formar a las personas en competencias, en capacidades que nos lleven a conocer y no tanto a reproducir la información que ya estaba o que se puede acumular», concluye.

