La Intendencia de Colonia, a través del Departamento de Desarrollo Humano y Juventud, junto al Ministerio de Desarrollo Social, a través de INJU, interesados en continuar brindando oportunidades a jóvenes del departamento para que puedan continuar son sus estudios terciarios y/o universitarios, convocan a jóvenes entre 18 y 24 años de edad que quieran continuar sus estudios en la ciudad de Montevideo a inscribirse para formar parte de CIUDAD UNIVERSITARIA Jorge Larrañaga que se desarrolla en la capital del País.

Dicha propuesta brindará becas de alojamiento a 180 jóvenes del interior del país provenientes de hogares de menores ingresos, al momento de acceder a estudios terciarios y/o universitarios en la capital del país.

El Departamento de Colonia contará con cupos a través del Departamento de Desarrollo Humano y Juventud.

Requisitos para postularse:

• Tener entre 18 y 24 años de edad

• Contar con bachillerato completo

• No residir en Montevideo hasta el momento de la postulación, con excepción de la primera generación que no deberá haber vivido en Montevideo previo a febrero de 2022.

• Que no exista la oferta educativa terciaria de elección en su departamento de residencia, o la misma no pueda ser completada en su totalidad en dicha localidad.

• No contar con otro tipo de beca de alojamiento.

• Cursar estudios terciarios/universitarios por primera vez en Montevideo.

• Para estudiantes de educación pública: contar con la beca del Fondo de Solidaridad, beca económica de Bienestar Universitario, o provenir de un hogar con un tope de ingreso de 4 BPC per cápita.

• Para estudiantes de educación privada: contar con mínimo un 85% de beca de la institución y provenir de un hogar con un tope de ingreso de 4 BPC per cápita.

• Existirá una cuota del 50% de mujeres mínimo, así como se priorizará las siguientes poblaciones: personas afrodescendientes, personas con discapacidad y personas trans.

Para postularse a la beca los interesados deberán completar un formulario. El mismo se puede solicitar por mail [email protected] o personalmente en la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud, Av. Artigas 327. La beca comenzará a regir en octubre 2022.

El plazo para presentarse vence el miércoles 14/09 a las 17:00 horas.

Por más información acercarse a la Dirección de Desarrollo Humano y Juventud, Avda. Artigas 327, tel. 452-26250/ 25336 o por e-mail a: [email protected] en el horario de 12:15 a 17:00 hs.