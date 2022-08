El Vicepresidente de ANTEL Cr. Robert Bouvier se reunió hoy lunes, con el Intendente Dr. Carlos Moreira Reisch y el Alcalde de Colonia Valdense Ing. Agr. Andrés Malán, en el marco de una recorrida que realiza por algunos puntos de nuestro departamento, acompañado por la Representante Nacional Nibia Reisch.

El jerarca de ANTEL destacó que para este año 2022 la inversión de la empresa estatal en nuestro departamento será de U$S 3.850.200, oo (tres millones ochocientos cincuenta mil doscientos dólares), de los que U$S 2.265.100 corresponden a fibra óptica, U$S 1.500.000,oo a red móvil y U$S 85.000,oo a transporte y otros.

El Alcalde Malán brindó palabras de bienvenida y el Intendente Moreira señaló que la inversión de ANTEL es de real importancia para nuestro departamento. Agregó también el apoyo que ANTEL brindará a la concreción del Museo del Telégrafo en que se encuentra trabajando la Intendencia, de acuerdo con la donación recibida del Señor Gustavo Coll y que se espera inaugurar próximamente en la capital departamental.

