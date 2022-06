Hay diversas modalidades de estafas piramidales o el llamado «Esquema de Ponzi», que se trata de una forma de estafa que atrae a los inversores y paga utilidades a los inversores anteriores con fondos de inversores más recientes. Carlo Ponzi, un inmigrante italiano que vivía en Estados Unidos, creó en 1880 este tipo de estafas, conocidas como piramidales a gran escala. Este modelo se considera una estafa porque en algún momento el sistema de expansión se interrumpe y por cada mil personas que cobraron, 8.000 no lo hacen.

En Carmelo circulan varios de estos grupos informó un asesor financiero que vienen estudiando de cerca el desarrollo de estos grupos que particularmente se están dando hoy en el litoral del país.

La preocupación llegó al Banco Central del Uruguay quien emitió en marzo de este año una advertencia donde detectaron «personas o empresas , convocando a invertir o ahorrar, prometiendo rentabilidad sobre la inversión que podrían involucrar operaciones fraudulentas basadas en esquemas «Ponzi» o «Piramidales.»

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Las propuestas que se vienen generando en Carmelo se originan en otras ciudades, no es que hay un estafador allí que se pueda identificar, porque el sistema funciona invitando a nuevos adherentes a poner dinero. En uno de los casos que conocemos allí en Carmelo te piden U$S 1.100 dólares y te dicen que en un mes recibirás U$S 11.000. dólares. Para llegar a esa cifra hay toda una estructura piramidal donde uno tiene que salir a buscar gente que ingrese a ese sistema», nos explicó el asesor financiero.

Algunos hacen reuniones en sus casas invitando a familiares, amigos, compañeros de trabajos, otros utilizan el Zoom o grupos de WhatsApp, se los conoce como ‘telares de la abundancia’ o mandalas.

La estafa se concreta cuando quienes aportaron sus dólares no consiguen que más personas ingresen en el grupo, y la cadena se rompe.

En uno de los casos las invitaciones llegan a mujeres para integrar grupos motivacionales: piden US$ 1.440 al ingresar y prometen devolver hasta US$ 30 mil, señala una nota de Montevideo Portal, quienes advierten de una expansión de esta estafa en el litoral uruguayo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«Nos parece importante que la gente allí en Carmelo, consulte con gente calificada como puede ser un contador, o administradores, porque el sistema configura una estafa. Sabemos que quienes ingresan a estos grupos necesitan alcanzar sus metas y son muy insistentes, invitando a más gente a sumarse, e incluso la gran mayoría que promueve esta actividad desconoce que se trata de una estafa,» concluyó el asesor.

Uruguay y las estafas piramidales.

La Fiscalía General de la Nación respondió recientemente, frente a un pedido de acceso a la información pública, que el Sistema de Información del Proceso Penal Acusatorio no discrimina las denuncias de estafas piramidales o esquemas Ponzi, por lo que únicamente se conocen las denuncias tituladas como «estafas.»

También el informe sobre este tema que surge del expediente 2022-33-1-00607 concluye que el Ministerio del Interior y la Fiscalía General de la Nación tienen un rezago en la carga de resultados de audiencia y a los controles de calidad realizados.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Denuncias tituladas como estafas en todo el territorio nacional:

Enero de 2022:

En investigación: 196

Archivadas: 125

Formalizadas: 25

Febrero de 2022:

En investigación: 189

Archivadas: 185

Formalizadas: 178

Marzo de 2022:

En investigación: 212

Archivadas: 184

Formalizadas: 135

Abril de 2022:

En investigación: 144

Archivadas: 84

Formalizadas: 164

Mayo de 2022:

En investigación: 130

Archivadas: 184

Formalizadas: 48