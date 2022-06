El expresidente argentino Mauricio Macri aseguró este martes que el Mercado Común del Sur (Mercosur) tiene «los indicadores de crecimiento más bajos del mundo» por el aislamiento que el bloque ha tenido en las últimas décadas.

«Tenemos que avanzar. Y que si no avanzamos y no hay unidad de criterio para avanzar en serio en la integración del Mercosur con el mundo, hay que dar libertad de acción», remarcó en una entrevista concedida al diario uruguayo El País con motivo de una visita a Montevideo para participar en una charla sobre liderazgo.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Para el exmandatario, Argentina puso «una traba».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En ese sentido, dijo que entiende los reclamos del presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien en más de una oportunidad llamó a romper con el «corsé» del proteccionismo del bloque y que apuesta por una flexibilización para que los miembros negocien con terceros.

Macri, que gobernó Argentina entre 2015 y 2019, prometió que en 2023 se volverá a «acelerar», en clara alusión al año en que habrá elecciones presidenciales en su país.

Consultado sobre si será candidato, reveló que hoy su prioridad pasa por transformar el enojo, la frustración, la angustia y el hartazgo que hay «en la mayoría de los argentinos» en «una energía de futuro» y en «una energía de cambio».

«Estoy comprometido, como siempre, desde hace 18 años, con mi país. Les prometí cuando me fui que no los iba a abandonar, pero estoy poniendo mi energía en pelear por la república, por nuestras libertades, por nuestro futuro, y no por ambiciones personales», dijo Macri.

Y agregó: «Este no es un momento en el que sienta que lo más importante pase por quién va a liderar. Es importante, nunca va a dejar de ser importante. Pero lo que importa es que volvamos al poder con las ideas claras, con mucha convicción, con cohesión en la coalición, capitalizando la experiencia del gobierno que tuvimos y llevando a la Argentina hacia el cambio definitivamente».

Durante la entrevista, Macri también fue consultado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y aseguró que cuando su Gobierno accedió al préstamo fue porque esa era «una muy buena solución a la pérdida de crédito que había tenido Argentina».

«Reemplazamos las deudas que vencían con el crédito del FMI, que mayoritariamente fue a eso. Con lo cual todo lo que se dijo de parte de este Gobierno de que la plata se fugó, que endeudamos criminalmente la Argentina, todas esas denuncias son todas payasadas», aseveró.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Finalmente, indicó que cuando abandonó la Presidencia dejó un país «que no necesitaba tomar deuda».

«¿Y qué pasó? Están en aumento del gasto público. Esta vez con la excusa de la pandemia este gobierno de Alberto Fernández es el que está tomando más deuda en la historia de la Argentina», concluyó.

EFE