El Presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, y el Vicepresidente de la Institución, Marcelo Sosa, concurrieron este viernes 6 de mayo en el Hospital de Colonia, con el objetivo de aclarar una serie de situaciones planteadas en los últimos días, incluso a nivel legislativo.

Los jerarcas se reunieron con la Dirección del Hospital, la Comisión Interna, la Federación de Funcionarios de Salud Pública y Usuarios.

Cipriani resaltó los importantes avances realizados en el Hospital, que atiende unos 20 mil usuarios.

Indicó que si bien en la anterior administración se había planteado como un Hospital Regional, las estructuras no estaban creadas a tales efectos, dado que, por ejemplo, no se había planificado un CTI y contaba solamente con 46 camas.

Esta administración, creó un CTI con 6 camas, que ya está presupuestado. La licencia de dos licenciadas de enfermería, llevó a que la Dirección decidiera bajar dos camas; lo que es normal en estas circunstancias, tanto a nivel público como privado.

El traslado del CTI al segundo piso, como se ha planteado, no hace al buen servicio que se viene brindando en su ubicación actual en el tercer piso.

Sostuvo que durante esta gestión, se incrementaron de 315 a 413 funcionarios, y que las camas de Cuidados Moderados se llevaron a 52.

Por otra parte, hizo hincapié en la fortaleza del Laboratorio de Análisis Clínicos, la realización de estudios de biología molecular y la capacidad de realización de diálisis, que se triplicó.

También que se encuentran en funcionamiento 2 Block Quirúrgicos, cuando antes sólo había uno.

Asimismo, expresó que prácticamente se cuenta con todas las especialidades.

En cuanto a los atrasos en las intervenciones quirúrgicas, expresó que hay 80 operaciones atrasadas, de las cuales 30 ya han pasado los 6 meses exigidos por el MSP. De estas, 14 se efectuarán en las próximas dos semanas. En ese sentido, Cipriani insistió en que ASSE es una sola, y que el INOT es aún un centro de operaciones polivalente, más allá de sus funciones esenciales de Instituto de Ortopedia y Traumatología.

En cuanto a la flota, dijo que cuenta con 5 ambulancias y un minibus, y en el día de la fecha se entregó otra ambulancia, al igual que para la localidad de Tarariras.

Con respecto a los medicamentos, señaló que la pauta para el Hospital se incrementó de 2 millones de pesos mensuales a 3 millones 500 mil, con partidas de refuerzo los pasados meses de noviembre y abril, respectivamente.

En cuanto a las demoras en la entrega de fármacos, se debió a casos puntuales en días feriados.

Aseveró que está en marcha la instalación de un Polo Traumatológico y un tomógrafo.

SAME 105

En cuanto a la base del SAME 105 ubicada en Juan Lacaze, que fue objeto de denuncia por la supuesta no realización de un traslado, el Director del Servicio, José Antonio Rodríguez, dijo que la ambulancia estaba ocupada, y no en la base con el personal comiendo.

Al respecto, dijo que ese trascendido ya fue aclarado y que las unidades cuentan con servicio de gps que determina en dónde se encuentra la ambulancia.

Expresó que la base de Juan Lacaze es la punta del iceberg, y que se continuará avanzando en el departamento, próximamente en Valdense.

Recordó que el SAME 105 atiende situaciones de urgencia y emergencia con potencial riesgo de vida para la persona.

SITUACIÓN DE FUNCIONARIOS

En cuanto a la renuncia de dos funcionarios, Cipriani explicó que en ambos casos fue por temas personales.

En el marco de la profesionalización, Cipriani recordó que se vienen llevando adelante concursos en las distintas Jefaturas. En el caso de la Emergencia del Hospital de Colonia, ya hay seis postulantes.

Sobre los dos funcionarios destituidos, sostuvo que tenían sumarios desde el año 2018 por viáticos que cobraban sin realizar los viajes pertinentes. El proceso siguió las vías idóneas y se cumplieron todas las garantías del proceso.

Los Diputados Mario Colman y Nibia Reisch, estuvieron presentes en la conferencia de prensa y la entrega de ambulancias.