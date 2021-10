PUBLICIDAD PUBLICIDAD

En una entrevista en donde se repasó todos los temas vinculados al Covid-19 en Uruguay y que aparece entre las notas que incluye el matutino en la edición papel en tema, El País entrevistó al Dr. Miguel Asqueta en su calidad general de Director General de Salud.

Asqueta habló del personal de salud y concluyó que “no es profesional si no se vacuna”

Ante la pregunta de la periodista Clara Lussich ¿es frecuente que el personal de la salud no se vacune?, Asqueta respondió:

-Según datos del MSP, hay instituciones de salud grandes donde hasta un 5% del personal decide no vacunarse. Incluso yo he dialogado sobre esto con algunos y, aunque suene petulante decirlo, hasta ahora ninguno nos ha ganado la discusión. Conozco personas que trabajan en la salud que saben de medicina y ciencia que han discutido el hecho de que estas vacunas fueron aprobadas para uso de emergencia. Eso es simplemente no saber de qué se habla porque no es más que un término técnico para la aprobación. Es sabido que la investigación de estas vacunas se hizo en todas las fases correspondientes y las vacunas que nosotros dimos cumplieron con todo. El uso de emergencia asustó a algunas personas cuando era un término técnico y normativo de los países.

Posteriormente la periodista de El País es más directa y le consulta: ¿Debería ser obligatorio para estas personas?, a lo que el Dr. Miguel Asqueta concluye:

-Creo que en esos casos es una obligación moral, ética, y de quien tiene el saber científico y el accionar técnico. Sobre todo porque pueden estar expuestas y hacer que un paciente se contagie. Más allá de una persona que va a la consulta porque le duele la rodilla, también hay que pensar en un paciente con alguna enfermedad respiratoria que al ser contagiado de COVID-19 puede empeorar mucho su cuadro. Por eso, la ética, el saber científico y cómo se maneja la praxis en la salud debe tener una única manera de conducirse y de leerse que para mí es esa. Si no se cumplen los preceptos éticos y técnicamente no se hace lo debido, estas personas no deberían llamarse profesionales, uno no es muy profesional si no se vacuna.