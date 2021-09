Durante su participación en la Cumbre de la CELAC, en México, este sábado 18, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, llamó a defender la libertad y la democracia en todos los países, para lo cual consideró necesarios ámbitos como la Organización de Estados Americanos (OEA). Además, dijo que hay que decir con preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela, “cuando no se respetan los derechos humanos”.

En la apertura de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que se desarrolla en Ciudad de México este sábado 18 y domingo 19, participan junto con el presidente uruguayo, los mandatarios de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Honduras, Paraguay, Perú, Surinam, Venezuela, Bahamas, Belice, Dominica, San Vicente y las Granadinas y El Salvador.

Lacalle Pou, en su primera intervención en esta cumbre y la primera en forma presencial desde que asumió el 1° de marzo de 2020, comenzó agradeciendo la hospitalidad del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y calificó a esa nación como “diversa y valiente”.

“Cuando uno ve que en países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes, cuando desde el poder se usa el aparato represor para acallar las propuestas, cuando se encarcela a opositores, cuando no se respetan los derechos humanos, debemos decir con preocupación lo que ocurre en Cuba, Nicaragua y Venezuela”, afirmó en su discurso Lacalle Pou.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

El mandatario también valoró ámbitos como el de la CELAC pero sin hacer caer en desuso la participación de los países en la Organización de Estados Americanos (OEA). “Queremos ser bien claros al respecto”, dijo.

Sostuvo que la participación de Uruguay en el foro tiene una concepción virtuosa y no reaccionaria. Agregó que integra el foro porque puede intercambiar y coincidir con países de América Latina y el Caribe, y además porque CELAC amplió y profundizó el relacionamiento con otros territorios del mundo. “Por eso participar en el foro significa no ser complaciente”, dijo.

Lacalle Pou remarcó que se hace más vigente que nunca el postulado del año 2010 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) “Brecha por cerrar, camino por abrir”.

Por otra parte, cuestionó el “mecanismo deficitario” del mecanismo de vacunas COVAX por entender que varios países “quedaron relegados” en la distribución de dosis contra la COVID-19.

La pandemia enseñó que cuando no se accede a mercados, educación, bienes de primera necesidad y salud, no hay libertad posible para todos, indicó. Ante lo cual advirtió que los gobiernos se deben ocupar de cada compatriota y apeló a solidaridad internacional.» Claramente los países que no accedieron por compra directa han quedado relegados».

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

«No se trata de huir, de derogar ni actitud destructiva. Se trata de criticar para construir, en eso cuentan con Uruguay”, finalizó Lacalle Pou.

Además disertaron el presidente del Senado de República Dominicana, el ministro de Asuntos Exteriores de Antigua y Barbuda, el ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de Barbados, el ministro de Relaciones Exteriores de Haití, la ministra de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de Jamaica, el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, el ministro de Asuntos Exteriores de Santa Lucía, el ministro de Asuntos Exteriores de Trinidad y Tobago, la ministra de Transporte de Colombia, el ministro de Agricultura, Tierras y Silvicultura de Granada, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales de Chile y el representante ante la OEA de San Cristóbal y Nieves