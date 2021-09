El Colectivo «Colonia Diversa» solicitó apoyo en el Municipio de Tarariras para los costos de traslado a Colonia del Sacramento a la marcha prevista.

La respuesta del Municipio apuntó a que analizando » su solicitud de colaboración con traslado para la marcha de la diversidad, hemos visto que cuando hubo inscripciones para «Oportunidad Laboral», no hubo nadie del

colectivo LGBT que solicitara empleo, entre los más de trescientos anotados.»

«Esto nos da la pauta de que en nuestra localidad, los interesados en ir a la marcha pueden costear sus traslados, sin problema. Por supuesto que este concejo Municipal apoya esta marcha, como siempre lo ha hecho, » señalaron desde el gobierno local de Tarariras.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La Respuesta de Colonia Diversa

Expresamos lo siguiente:

1- El Municipio de Tarariras no tiene como saber la Orientación Sexual (gays, lesbianas, bisexual, etc) de los

300 inscriptos a dicho llamado, pues la variables “orientación sexual”, no es una categoría de respuesta en el

formulario de dicho Llamado. Sería un horror si eso fuese así. Por ende no pueden saber cómo dicen, si dicha

muestra de la población es diversa. A no ser que vuestro Municipio sepa la orientación sexual de toda la

población de la localidad

2- Inferir que como la población LGBT no se anotó a “oportunidad laboral”, tiene como garantizar la

locomoción, es una deducción errónea, vacía de sustento, y hasta clasista diríamos. Cuando muchas veces no

hay ni transporte para volver a las 23 hs a nuestros pueblos.

3- La marcha de la diversidad del departamento de Colonia, es una marcha familiar en todo sentido, y así se

ha demostrado y visualizado en los últimos años. Por ende también se puede garantizar ese servicio a la

población de Tarariras. Contemplando, actores sociales, familias, organizaciones locales, en fin.

Por lo expresado anteriormente y porque nos genera mucho repudio y rechazo vuestra respuesta, es que

RECHAZAMOS cualquier colaboración en transporte que estuviesen por resolver (aunque por la respuesta

que nos mandan era negativa) así como su manifestación de apoyo político a la 5ta Marcha departamental de

la Diversidad. Y trabajaremos en contemplar los pasajes a los y las compañeras de Tarariras que así nos

demanden,» finaliza la respuesta.