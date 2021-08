Habrá una tormenta Santa Rosa en 2021 en la región del Río de la Plata. Fuertes zonas de inestabilidad que ya trajeron fuertes lluvias y tormentas este martes al sur de la provincia de Buenos Aires avanzan hacia el norte el miércoles y llegan a gran parte de la provincia argentina, incluida la capital Buenos Aires.

MetSul anticipa fuertes lluvias y tormentas con riesgo de fuertes vientos y granizo en puntos ubicados desde la tarde hasta la noche de este miércoles y durante el jueves en la región de la ciudad de Buenos Aires y en el Suroeste y Sur de Uruguay. La lluvia en ocasiones debe ser de fuerte a intensa, con altas acumulaciones en un período corto e inundaciones.

Los volúmenes de lluvia en la parte norte de la provincia de Buenos Aires y el sur de Uruguay pueden estar entre 100 mm y 150 mm en algunos puntos.

Las dos capitales, Buenos Aires y Montevideo, pueden enfrentar problemas debido a lluvias y tormentas.

La masa de aire caliente y seco sobre el sur de Brasil no debe impedir el rápido avance de la lluvia del Plata. El jueves, la inestabilidad se traslada al resto de Uruguay y entra a Rio Grande do Sul por el oeste y el sur con lluvias y bajo riesgo de tormentas, perdiendo fuerza a medida que avanza por el territorio de Rio Grande do Sul.

¿QUÉ ES LA TORMENTA DE SANTA ROSA?

El 30 de agosto es el día de Santa Rosa de Lima y, según los dichos populares, alrededor de esa fecha hay una fuerte tormenta. Pero esta “ronda” no es fija y, dependiendo de la conveniencia del creyente, puede ser una tormenta que ocurra unos 3 o 4 días alrededor del 30 de agosto o unos 15 días antes y después de esa fecha.

Lo cierto es que dado que este límite no está del todo claro, cualquier tormenta entre agosto y septiembre podría ser «Santa Rosa», dice el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina . Por ello, la agencia decidió ser un poco más estricta a la hora de definir algunos parámetros para analizar la frecuencia del fenómeno popular.

Según el glosario meteorológico de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), para que haya una tormenta, debe haber actividad eléctrica. Una lluvia sin presencia de descargas acompañada de un relámpago (relámpago) y un ruido (trueno) no se clasifica como tormenta.

Las tormentas están asociadas a las llamadas nubes convectivas Cumulonimbus que suelen generar (aunque no siempre) lluvias intensas en forma de chubascos o, ocasionalmente, nieve o granizo, así como fuertes vientos. En regiones como la Patagonia, la formación de tormentas no es común, por lo que la frecuencia de Santa Rosa es muy baja. Algo similar ocurre en el Noroeste argentino, donde la estación del año está marcada por la sequía y predominan los días despejados con mucho sol.

La región en la que las tormentas son frecuentes en esta época del año se encuentra en el Centro y Noreste de Argentina. Entre mediados y finales de agosto, la atmósfera está sujeta a cambios en su circulación debido a la proximidad de la primavera, lo que favorece la presencia de aire cálido, más humedad y condiciones favorables para la formación de nubes cargadas de tormentas. Aunque algunos creen que la tormenta de Santa Rosa es más fuerte que cualquier otra, no hay evidencia.

El Observatorio Central de Buenos Aires (OCBA) del SMN, que cuenta con una base de datos de más de 100 años y está ubicado en la región de Argentina donde las tormentas no son inusuales, ofrece una idea de la frecuencia de la inestabilidad en esta época del año. .año.

Considerando datos del 25 de agosto al 4 de septiembre (5 días antes y después de Santa Rosa) de 1906 a 2020, el SMN analizó para cada año el número de días consecutivos con tormentas y lluvia acumulada . En el caso de registrar más de un evento de tormenta en los 10 días considerados, solo se contabilizó el que resultó en la mayor cantidad de lluvia acumulada.

El resultado del análisis del Servicio Meteorológico Nacional de Argentina mostró que en los 115 años de registro de la ciudad de Buenos Aires en 64 años (55% de los casos) ocurrieron tormentas en el intervalo considerado, aunque no siempre asociado a intensos y / o lluvias abundantes.

MetSul