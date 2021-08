El remero Felipe Kluver, integrante del doble par ligero que en los Juegos Olímpicos se clasificó en sexto lugar, está de regreso en Uruguay y disfruta de algunos días de descanso junto a su familia, en la Colonia Tomás Berreta, Soriano, localidad rural ubicada a 30 kilómetros de Mercedes. A su vez, colabora con sus familiares en las tareas de campo.

Según Kluver, “el recibimiento que me hicieron en Mercedes fue espectacular, incluso, al día siguiente a mi llegada me recibió el Intendente de Soriano, Guillermo Besozzi”.

Kluver, junto a su compañero del doble par, Bruno Cetraro, participaron en cuatro regatas en los Juegos Olímpicos y el sorianense analizó cada una de ellas: “En la primera de ellas, que fue el debut, salimos fuerte para pelear las posiciones y medir cómo nos encontrábamos y cómo estaban nuestros rivales. Pero en la segunda parte del recorrido hubo detalles técnicos que nos hicieron bajar el ritmo. Entonces, vimos que no se podía pelear la clasificación y con Bruno (Cetraro) decidimos guardar energías para el repechaje que era el siguiente compromiso deportivo”.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La segunda regata fue la del repechaje, donde el bote uruguayo se clasificó tercero y consiguió el pasaje a la semifinal: “En esa regata cumplimos la estrategia de estar en contacto con los de atrás y luego empezar a buscar a los del frente. Fue una regata muy dura y en los últimos metros arremetimos con todo, se hizo lo que se entrenó y nos dio resultado”.

La tercera regata fue la semifinal y el bote uruguayo se clasificó segundo, clasificando para competir en la Final A: “La semifinal se corrió con mucho viento y el agua no estaba en las mejores condiciones y ese estado de la pista nos benefició. Nos mantuvimos en contacto con los de atrás y sobre el final atacamos. Controlamos gran parte de la regata y cuando atacamos pudimos llegar a la segunda posición”.

La última regata fue la Final A: “Salimos a dar todo en procura de una medalla, pero no tuvimos posibilidad de estar en la pelea. Después del esfuerzo realizado en las tres regatas anteriores, pusimos lo máximo, pero no alcanzó para llegar a las medallas”.

Antes de que se disputara la primera regata, o sea la del debut de la dupla uruguaya, se realizó el desfile inaugural de los Juegos Olímpicos y Felipe Kluver no concurrió al mismo: “Yo decidí no desfilar para seguir concentrado al máximo del compromiso deportivo que tendría al día siguiente. Por su parte, a mi compañero, Bruno Cetraro, no le quedó otra opción y por ser abanderado tuvo que estar presente en esa ceremonia inaugural. Pero eso no nos sacó del foco, nosotros sabíamos lo que teníamos que hacer y se hizo lo correcto”.

Kluver descansa solamente unos pocos días en el campo: “Son apenas unos días, mientras tanto salgo a correr por el campo y luego ya me integraré a los entrenamientos para que no se pierda el buen estado físico que se tiene”.

Seguramente, Felipe Kluver se sumará al plantel del Club Remeros Mercedes, para participar en la Primera Fecha del Circuito Nacional, que se realizará el 15 de agosto en Santiago Vázquez.

Vía: C.U.D.