Todo comenzó con una nota realizada por un vecino de Carmelo solicitando colaboración para que le realicen un pozo negro en su vivienda.

La nota llegó al Municipio de Carmelo y éste lo derivó a la oficina en Carmelo de Acción Social, que tiene como encargada a la funcionaria María Cabral.

Desde dicha oficina rechazaron el trámite y lo devuelven al Municipio de Carmelo aduciendo que la nota original de la persona que solicita ese trabajo no debe estar dirigida a la Alcaldesa y tampoco al Municipio, sino que debe ir dirigida a la encargada de la Oficina de Acción Social de Carmelo.

«Nosotros sabemos que todo lo que vaya dirigido al Municipio ella -María Cabral- no lo va atender», sostuvo la Alcaldesa Espíndola en sesión.

«Esto es un problema de ustedes», adelantó el Concejal Miguelena, en clara señal que esto podría ser un problema originado en la interna del Partido Nacional. «Esto no debería ser así, pero como somos nuevos y no sabemos lo que pasó para atrás no podemos opinar», comentó el concejal frenteamplista.

Al intervenir Luis Pablo Parodi (PN) razonó que «la autoridad local es el Municipio de Carmelo, con su alcalde y cuatro concejales. Los vecinos vienen al Municipio para que le solucionen todo y más en temas sociales. Creo que debemos solicitar por nota a la Directora de Acción Social de la Intendencia de Colonia, Chela Cartolano, cual será el proceder. Acá cuando estuvo en sesión dijo que no se iba a dejar a nadie sin pozo negro. Y la primera nota que enviamos viene rechazada…»

Miguelena pidió ir directamente y hablar con la encargada. «Es evidente que tienen un problema interno que fue evidente cuando se dijo que la barométrica pasó a Acción Social porque se manejaba con fines políticos.»

En efecto se habló en sesión que existe una investigación a partir de un pedido de información de los ediles Hébert Márquez y Juan Franggi, en donde la Encargada de la Oficina de Carmelo María Cabral comento en sesión del 27 de enero que en épocas anteriores el servicio de barométrica fue manejado muy mal por el Municipio denunciando incluso que se otorgaban servicios «por favores políticos», «en forma verbal y sin papeles.»

«Ese tema enchastró a la alcalde actual y es un tema de hace tiempo. Esto es muy grave y hay que llamar a sala nuevamente a la Directora. Acá una persona hace un pedido formal y se lo rechaza por burocracia interna. Esto no puede quedar así.«, señaló el Concejal Martín Manitto.

Finalmente se decidió llamar a sala a la Directora de Acción Social de la Intendencia de Colonia Chela Cartolano.

