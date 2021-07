Reisch se reunió con ministro del Interior junto a familiares de personas ausentes para avanzar en proyecto que ayudaría en la búsqueda de desaparecidos

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

Esta semana la legisladora colorada Nibia Reisch mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, con la presencia de familiares de personas ausentes con el fin de avanzar en el proyecto que permite la difusión de imágenes de personas desaparecidas a través de diferentes medios.

A julio de 2020 eran 234 personas las ausentes o desaparecidas.

PUBLICIDAD PUBLICIDAD

La diputada presentó en noviembre un proyecto de ley en el Parlamento para que se aumente la difusión de las fotografías de personas extraviadas o ausentes que se encuentren en la base de datos del Ministerio del Interior.

La iniciativa propone hacerlo a través de envases de alimentos, mensajes a los celulares, pantallas en los peajes, terminales de ómnibus; y sumar a los canales digitales de organismo del Estado para la difusión.

La finalidad es publicar la imagen acompañada del nombre de la persona desaparecida con datos relevantes que pueden llegar a ayudar a encontrarla o contactarse con alguien en caso de haberla visto. La iniciativa está ahora siendo estudiada en la Cámara de Diputados.

«Las denuncias han venido aumentando con el correr de los años y entre los ausentes existen niños, niñas, jóvenes de ambos sexos de los cuales no existe dato alguno sobre su paradero. Muchos no dejan de buscar a sus hijos, madres, padres, amigos. Familias destruidas por no saber dónde se encuentran o que fue de sus seres queridos”, dijo la diputada.

Para Reisch, se «trata de una medida sencilla de llevar adelante que repercute en una acción efectiva y a la vez con un noble propósito».

La propuesta de la Diputada fue bien vista por Interpol y la SCJ.

El Ministro se manifestó proclive a la iniciativa y se mostró dispuesto a seguir trabajando en forma coordinada con los familiares y la diputada, para encontrar más uruguayos que están extraviados.